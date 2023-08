Jorge Sampaoli minimiza local de segundo jogo da final da Copa do Brasil: 'Dificuldade será o São Paulo'

Rio - O Flamengo irá decidir o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Morumbi. Antes mesmo do sorteio para definição do mando de campo da decisão, o treinador do clube carioca, Jorge Sampaoli, já havia minimizado o local da segunda partida da decisão.

"Sabemos que temos dois jogos e vamos tentar ganhar os dois para tentar ser campeão. A dificuldade não vai ser o local, vai ser o São Paulo. (...) Para nós, o importante é a final, e para mim profissionalmente. Tem que preparar para esse jogo extremamente difícil, mas a motivação é muita", afirmou em participação no sorteio realizado na CBF.

A CBF realizou, nesta segunda-feira, o sorteio que definiu os mandos de campo para os jogos que acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro, respectivamente. O primeiro jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o segundo será no Morumbi, na capital paulista.

O vencedor irá faturar nada menos que R$ 70 milhões. O vice fica com R$ 30 milhões. O Flamengo tem quatro títulos da competição, sendo vice-campeão em quatro oportunidades. Já o São Paulo busca o título inédito, em sua segunda decisão.