Veja quando o Flamengo decidiu fora de casa a Copa do Brasil

a quarta vez que Tetracampeão da Copa do Brasil, o Flamengo disputará a nona final do torneio, sendo apenasque decidirá fora de casa . Nas outras três, o Rubro-Negro foi vice duas vezes e conquistou o título uma.





Primeira decisão foi fora do Rio

Logo na segunda edição da Copa do Brasil, em 1990, o Flamengo foi campeão de maneira invicta. Na primeira final que disputou, contra o Goiás, os dois jogos foram longe do Rio.



Na partida de ida, o Rubro-Negro mandou em Juiz de Fora (MG) e venceu por 1 a 0, gol de Fernando. Com a vantagem, bastou empatar em 0 a 0 em Goiânia para levantar pela primeira vez o troféu, a na única conquista longe dos torcedores.



Dois vices para o Cruzeiro

Nas outras duas vezes em que decidiu fora do Rio o título da Copa do Brasil, o Flamengo não soube fazer o dever de casa e não construiu vantagem nos confrontos contra o Cruzeiro, nem foi capaz de vencer como visitante.



Em 2003, após empate em 1 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro acabou derrotado no Mineirão por 3 a 1, perdendo o bicampeonato.



Os dois rivais voltaram a se enfrentar numa decisão em 2017 e o final foi o mesmo, mas com uma diferença. Após novo empate em 1 a 1 no Rio, os mineiros foram campeões nos pênaltis, após 0 a 0 no Mineirão, com 5 a 3 nas cobranças.



As finais em casa



Os títulos de 2013, sobre o Athletico-PR, e de 2022, sobre o Corinthians, foram no Maracanã, assim como em 2006, quando o campo foi neutro nos dois clássicos com o Vasco, com divisão de torcida.



Nos vices da Copa do Brasil de 1997, para o Grêmio, e 2004, para o Santos André, o jogo final também ocorreu em casa, no estádio.