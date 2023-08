'Como se fosse a primeira', diz Everton Ribeiro, do Flamengo, sobre a decisão da Copa do Brasil

que irá disputar o segundo jogo em casa, no Morumbi. Por sua vez, o meia Everton Ribeiro afirmou que ele e seus companheiros vão encarar o duelo como se fosse a primeira decisão e disse que a equipe vai se preparar para fazer grandes jogos. Rio - Pelo segundo ano consecutivo o Flamengo irá disputar a final da Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, desta vez o Rubro-Negro encara o São Paulo,, no Morumbi. Por sua vez, o meia Everton Ribeiro afirmou que ele e seus companheiros vão encarar o duelo como se fosse a primeira decisão e disse que a equipe vai se preparar para fazer grandes jogos.

"Momento especial, tivemos que passar por times difíceis, tivemos que concentrar para chegar na final. A gente encara como se fosse a primeira, queremos muito esse título. Vamos nos preparar bem para poder fazer dois grandes jogos", comentou o camisa 7.

O lateral-esquerdo Filipe Luís declarou ser um privilégio poder jogar mais uma final da Copa do Brasil e exaltou a grandeza do jogo, além da festa que ambas torcidas irão fazer nos dois confrontos.



"É um privilégio muito grande poder disputar mais uma final de Copa do Brasil, uma competição que cresci sonhando conquistar. Ano passado pude tocar nesse troféu lindo. Esse ano temos mais uma chance. Pela grandeza desse jogo, contra um time como o São Paulo, vamos encontrar um Morumbi lotado, lindo, e o Maracanã com festa maravilhosa", disse o atleta.

Em tempo: Flamengo e São Paulo se enfrentam nas finais da Copa do Brasil de 2023. O Rubro-Negro busca o pentacampeonato, enquanto o Tricolor Paulista está atrás do título inédito. A primeira partida será realizada no Maracanã, no próximo dia 17 de setembro, enquanto o segundo jogo será no dia 24, no Morumbi.