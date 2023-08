West Ham avalia contratação de Pedro após negativa do Corinthians por Yuri Alberto

Rio - Após a negativa do Corinthians por Yuri Alberto, o West Ham busca informações sobre Pedro, do Flamengo, e avalia realizar uma proposta. De acordo com o jornal 'Express', da Inglaterra, o clube corre contra o tempo para fechar a contratação de um atacante.

No início de agosto, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, declarou que Pedro só seria vendido pelo valor da multa rescisória de R$ 527 milhões. Entretanto, aparentemente, dinheiro não será problema para o clube inglês, visto que vendeu Declan Rice para o Arsenal por mais de R$ 640 milhões.

Além do clube inglês, Benfica e Zenit também demonstraram interesse no camisa nove, mas o Flamengo não quer negociar o centroavante neste momento por conta da final da Copa do Brasil. Contra o São Paulo, os duelos serão nos dias 17 e 24 de setembro.

Pedro perdeu espaço com a chegada de Sampaoli e tem sido pouco aproveitado no Flamengo. No Campeonato Brasileiro deste ano, foi titular em nove partidas e, ao todo, marcou cinco gols em 17 rodadas da competição. De acordo com o 'SofaScore', o camisa nove tem média de 49 minutos por jogo na competição.