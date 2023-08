Flamengo pensa em demissão imediata de Sampaoli, mas declaração de Landim adia saída

Rio - A conturbada passagem de Jorge Sampaoli pelo Flamengo parece estar perto do fim. De acordo com o site "ge", a péssima atuação da equipe no empate em 0 a 0 com o Internacional, no último sábado (26), no Maracanã, pelo Brasileirão, foi motivo para movimentação de pessoas importantes no clube pela demissão imediata do treinador, mas a declaração do presidente Rodolfo Landim, na segunda-feira (28), garantindo a permanência do argentino para os jogos da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo , rechaçou a possibilidade.

Landim foi o principal defensor da contratação de Sampaoli e sempre deixou claro sua admiração pelo trabalho do treinador. O presidente entende que o momento é inadequado para uma troca no comando, já que o Flamengo tem uma final pela frente.

Apesar da posição do presidente, o clima nos bastidores do Flamengo ainda é de insatisfação com o trabalho de Jorge Sampaoli. A relação fria do argentino com o seu entorno segue desagradando parte do grupo de jogadores, membros do departamento de futebol e funcionários.

Sampaoli, inclusive, não costuma ter abertura nem mesmo com Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis pelo futebol do Flamengo. O treinador não esconde sua insatisfação com a diretoria, já que desejava mais reforços na janela de transferências e queria ter dispensado algumas peças do elenco, o que acabou gerando ruídos.

Com a pressão cada vez maior, a comissão técnica de Sampaoli, antes totalmente isolada, tentou aproximação com profissionais do clube apenas após quatro meses de trabalho. Mesmo com Landim colocando "panos quentes", o clima segue péssimo. Há quem entenda que o presidente não tem dimensão do quanto o ambiente está pesado, já que não costuma ir com frequência ao Ninho do Urubu.

Jorge Sampaoli tem a ciência de que sua passagem pelo Flamengo está perto do fim. Resta saber se a final da Copa do Brasil lhe dará uma sobrevida até o fim do ano ou antecipará o fim da relação.