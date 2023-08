Arrascaeta faz tratamento intensivo para estar em final da Copa do Brasil

tenta acelerar a recuperação dos dois, em especial do uruguaio, para contar com eles na final da Copa do Brasil, dias 17 e 24, contra o São Paulo. Com a confirmação das lesões musculares graves de Arrascaeta e Luiz Araújo, na segunda-feira (28), o Flamengo deu início a um esquema especial de tratamento. Com trabalhos em três períodos ao dia, a comissão técnica rubro-negrodos dois, em especial do uruguaio, para contar com eles na final da Copa do Brasil, dias 17 e 24, contra o São Paulo.

Além de fisioterapia e tratamento médico no CT do Ninho do Urubu, os dois jogadores também fazem parte da recuperação em casa, com os profissionais do clube, segundo o site 'Uol'.



Todo esforço tem como objetivo diminuir o tempo no departamento médico, que é estimado em mais de um mês, o que deixaria Arrascaeta e Luiz Araújo fora dos confrontos contra o São Paulo.



A maior preocupação é em relação ao meia uruguaio, apesar de os dois jogadores terem o mesmo tipo de lesão no bíceps femural da coxa esquerda.



problema de Arrascaeta foi decorrente de um trauma, o que torna a lesão ainda mais grave, enquanto de Luiz Araújo foi estiramento. Ambos se machucaram no primeiro tempo do

O problema de Arrascaeta foi decorrente de um trauma, o que torna a lesão ainda mais grave, enquanto de Luiz Araújo foi estiramento. Ambos se machucaram no primeiro tempo do empate em 0 a 0 com o Internacional

Com pouco tempo até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, dia 17 no Maracanã, a tendência é que, se o esquema especial de tratamento funcionar, o uruguaio esteja mais apto para o segundo duelo. Mas tudo dependerá da evolução nas próximas semanas.