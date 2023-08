Pais de Gabigol respondem ataques a festa de aniversário do filho: 'Discurso de ódio'

Rio - Com a polêmica envolvendo a festa de aniversário de Gabigol, na próxima quarta-feira (30), os pais do camisa 10 do Flamengo, Valdemir e Lindanva, saíram em defesa do seu filho. Eles repudiaram as críticas da torcida do Rubro-Negro, afirmando que estão promovendo um "discurso de ódio" sobre o atacante.

"Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco. Prezamos pelo bom diálogo sempre, mas pedimos também responsabilidade a esses que se julgam influenciadores", afirma trecho da nota.

O evento se chamará "O Poderoso Gabi", inspirado no filme "O Poderoso Chefão", e acontecerá na quarta-feira, prometendo avançar para a madrugada de quinta (31). Alguns jogadores do Flamengo, inclusive, dispensaram convites de Gabigol para a comemoração de seu aniversário, afirmando que o momento no clube não permite "festa". Além disso, eles também se focam para o clássico com o Botafogo, no sábado (2).

Tal postura do camisa 10 foi vista com muita revolta por parte dos torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, alguns flamenguistas se revoltaram com o fato do jogo contra o Botafogo ser uma das chances mais preciosas do Rubro-Negro se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, a semana coincidirá com a preparação do jogo do Fluminense pela Libertadores, contra o Olimpia, o que também indigna a "Nação".

De acordo com a nota dos pais de Gabigol, a festa de aniversário será realizando "toda a programação de treinos" do elenco do Flamengo.

Confira a nota de Valdemir e Lindalva na íntegra:

"Como pais do Gabriel Barbosa, nós, Valdemir Almeida e Lindalva Barbosa, nos sentimos na obrigação de vir a público repudiar as últimas publicações a respeito de um momento particular e único de nosso filho, que é seu aniversário.

Questionar o evento, até entendemos, ainda que será realizado em um período fora dos seus compromissos com o clube e respeitando toda a programação de treinos, como ele vem fazendo com extremo profissionalismo ao longo destes quatro anos no Flamengo.



Mas o que não podemos tolerar são as falas levianas e, de certo modo, irresponsáveis de alguns, promovendo um espetáculo de ódio e cobrança acima do tom. Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco. Prezamos pelo bom diálogo sempre, mas pedimos também responsabilidade a esses que se julgam influenciadores.



O aniversário do nosso filho vem sendo planejado durante meses, como fazemos todo ano, e isso não o torna mais responsável ou não, pois essa data é muito especial para nossa família.



Peço encarecidamente a vocês, jornalistas e influenciadores, que antes de disseminarem mensagem de ódio e repúdio, se preocupem com a integridade das pessoas e prezem pela segurança de todos, pois estamos vivendo em um mundo em que a violência assola o cidadão o tempo todo. Expor convite de aniversário com data, hora e endereço, incitando o torcedor a protestar contra o Gabriel e seus convidados, é no mínimo muito irresponsável.



Att,

Valdemir e Lindalva"