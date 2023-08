‘Faremos de tudo para voltar o mais rápido possível’, afirma Arrascaeta, do Flamengo

Rio - Arrascaeta se manifestou pela primeira vez após a confirmação da lesão na coxa esquerda. Nesta terça-feira, 29, ele postou uma foto no story, do Instagram, e escreveu a seguinte frase: "Procedimento feito, faremos de tudo para voltar o mais rápido possível".

Publicação de Arrascaeta, do Flamengo, no story do Instagram Foto: Reprodução/Instagram @g10dearrascaeta

Arrascaeta se machucou durante o primeiro tempo do jogo contra o Internacional, que terminou empatado em 0 a 0, no último domingo. O mesmo, inclusive, aconteceu com Luiz Araújo.

Conforme informou o Flamengo, exames realizados na segunda-feira de manhã constataram l esão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos . Dessa forma, a dupla virarou dúvida para os dois jogos da final da Copa do Brasil 2023, contra o São Paulo, que acontecerá nos dias 17 e 24 de setembro.