Flamengo: Landim vai ao Ninho do Urubu e reforça respaldo a Sampaoli

Rio - Rodolfo Landim está mesmo decidido a manter Sampaoli no comando do Flamengo, pelo menos até os jogos da final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (29), um dia após garantir publicamente a permanência do argentino , o presidente foi ao Ninho do Urubu exclusivamente para conversar com ele. A informação foi dada pelo site "ge".

Na reunião, Landim fez questão de reforçar seu respaldo ao trabalho de Sampaoli no Flamengo. O encontro do presidente com o treinador foi a portas fechadas e durou cerca de duas horas. O diretor executivo Bruno Spindel estava próximo à sala, mas não participou da conversa.

Após a conversa, Landim deixou o CT rapidamente. Segundo relatos, Sampaoli aparentava estar mais leve após o encontro com o mandatário.