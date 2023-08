Ex-preparador físico do Flamengo revela fim de processo movido por Pedro: 'Pedi perdão'

Rio - O processo movido por Pedro contra o preparador físico Pablo Fernández por agressão, que foi iniciado no dia 29 de julho, após vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, foi encerrado. Em entrevista ao portal "GE", o ex-membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli afirmou que pediu perdão ao artilheiro rubro-negro, os dois apararam as arestas e o brasileiro retirou a queixa.

"Simplesmente foi uma fatalidade que ocasionou um prejuízo para muita gente, em especial para mim e para Pedro. Tive hoje a oportunidade de pessoalmente pedir desculpa e está tudo esclarecido. Penso que foi o momento justo para finalizar essa situação", disse o argentino.

Pablo agrediu Pedro no vestiário com um soco no rosto, após o brasileiro se negar a aquecer para entrar em campo na partida contra o Galo. O preparador físico acabou sendo demitido do Flamengo, e o artilheiro iniciou o seu momento mais delicado com a camisa do clube carioca, e que dura até hoje. Apesar de ser o artilheiro da equipe na temporada, o centroavante não vive bom momento dentro do campo.