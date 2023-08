Flamengo teria treinador português como prioridade para dirigir equipe em 2024

Rio - Vivendo momentos difíceis, Jorge Sampaoli não deverá seguir no Flamengo no ano que vem. De acordo com o jornalista português Luís Pinto Coelho, o Rubro-Negro tem o interesse na contratação de Carlos Carvalhal.

O treinador, de 57 anos, é alvo antigo do clube carioca. Em duas oportunidades, o Flamengo tentou a sua contratação mas não evoluiu. Carlos Carvalhal está sem clube após deixar o Celta de Vigo, da Espanha, na última temporada.

Jorge Sampaoli tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024, com isso, para mudar o comando técnico, o Rubro-Negro terá que chegar a um acordo com o argentino.