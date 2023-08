Flamengo observa zagueiro do Benfica para 2024

Rio - A temporada 2023 ainda está longe de terminar, mas o Flamengo já começa a se planejar para o próximo ano. De acordo com o jornal português "A Bola", o Rubro-Negro está de olho no zagueiro João Victor, ex-Corinthians e que atualmente defende o Benfica.

Segundo o veículo, o time carioca pensa em fazer uma proposta de empréstimo pelo defensor no início de 2024. No ano passado, o Benfica desembolsou R$ 44 milhões ao Corinthians para contratar João Victor, que assinou contrato até julho de 2027.

João Victor não vem sendo aproveitado no Benfica. Até o momento, ele foi relacionado para dois dos três jogos do Campeonato Português, mas não saiu do banco de reservas em nenhum. Na última temporada, ele fez apenas três jogos pelo Benfica e depois foi emprestado ao Nantes, da França, onde fez somente 16 partidas.



Atualmente, o Flamengo tem utilizado Fabrício Bruno, Léo Pereira e David Luiz como suas principais opções na zaga. Rodrigo Caio e Pablo completam o grupo de zagueiros, mas não contam com o prestígio de Jorge Sampaoli.