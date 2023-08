Grupo de torcedores do Flamengo protesta na frente da festa deGabigol

Rio - Um grupo de torcedores do Flamengo foi protestar na noite desta terça-feira (29) na frente do local reservado para a comemoração do aniversário do atacante Gabigol, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A celebração em meio à crise do clube provocou polêmica em parte da torcida rubro-negra.

De acordo com informações do site "LANCE!", a organização do evento optou por pedir reforço no policiamento. Os torcedores chegaram sob forte chuva e conversaram com seguranças particulares na entrada do espaço. De longe, policiais militares escoltavam o protesto pacífico.

"Questionar o evento, até entendemos, ainda que será realizado em um período fora dos seus compromissos com o clube e respeitando toda a programação de treinos, como ele vem fazendo com extremo profissionalismo ao longo destes quatro anos no Flamengo", diz trecho da publicação.