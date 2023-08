Sem processo na Justiça, ex-preparador fisico do Flamengo pode receber suspensão por ter agredido Pedro

Rio - O ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, se livrou da punição da Justiça Comum, após Pedro retirar o processo, porém, o soco que desferiu no rosto do atacante ainda poderá render penalizações na esfera esportiva. O argentino foi denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Pablo foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" e prevê suspensão de quatro a doze partidas. No edital de citação, o STJD cita o artigo 282, parágrafo 3º, do CBJD para explicar que a denúncia pode ser feita mesmo que o caso tenha ocorrido após o apito final da partida.

Pablo Fernández agrediu Pedro no vestiário do Flamengo, após a vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no fim de julho. Na ocasião, o argentino se irritou com o fato do atacante ter se negado a aquecer. O preparador físico foi demitido por conta do ocorrido.

Recentemente, o argentino afirmou que pediu desculpas para Pedro, e que os dois apararam as arestas. O atacante do Flamengo retirou o processo que havia movido contra o ex-preparador físico do Flamengo.