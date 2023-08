Pai de Gabigol diz que buscará responsáveis por protestos por festa de atacante do Flamengo

Rio - Na última terça-feira (29), Gabigol fez seu evento de aniversário, chamado "O Poderoso Gabi", realizado no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Entretanto, o evento contou com protestos de torcedores de Flamengo na entrada do evento, que hostilizaram convidados e chegaram a quebrar carros de jogadores que entravam na festa, como o do volante Pulgar. O pai do camisa 10, Valdemir Almeida, afirmou que irá procurar os responsáveis pelas manifestações.

"Infelizmente nada é suficiente. O que era para ser um dia feliz, se tornou em um triste. Aqueles que criaram essa cena de terror (os protestos na frente da festa) serão responsabilizados", lamentou o pai de Gabigol.

Na terça-feira, os pais de Gabigol emitiram uma nota oficial saindo em defesa do jogador, afirmando que os protestos eram promoção de um "discurso de ódio" sobre o camisa 10 do Flamengo. Além disso, eles garantiram que o evento respeitou toda a programação de treinos do Rubro-Negro.

Entretanto, mesmo com a nota, os torcedores fizeram o protesto, que contou com confusão do lado de fora e hostilizações sobre convidados e jogadores. Gerson e Pulgar foram exemplos de atletas do Flamengo que foram xingados pelos manifestantes.