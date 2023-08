Flamengo entrará com processo contra Marcelinho Carioca por insinuar favorecimento nos bastidores

Rio - O Flamengo entrará com processo por danos morais contra o ex-jogador Marcelinho Carioca, que atuou no clube entre 1988 e 1993. Em seu canal no YouTube, a "Rádio Marcelinho Carioca", o ex-meia disse que o Rubro-Negro conta com "forças ocultas" e, assim, deve ser favorecido contra o São Paulo na grande final da Copa do Brasil.

"O São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12 ou contra 13", disse o ex-jogador, durante o programa, atribuindo tal informação de bastidores a um amigo, que não poderia ter o nome revelado.

Em meio à polêmica, o vice-presidente geral do Flamengo e figura principal do departamento jurídico, Rodrigo Dunshe, em aspas reproduzidas pelo site "ge", confirmou a ação judicial e pediu respeito ao Flamengo, lamentando as declarações de Marcelinho.

"É preciso respeitar a instituição Flamengo. Não pode uma pessoa, seja quem for, fazer graves acusações sem um mínimo de prova. Isso causa danos à reputação e à imagem do clube, e ele será acionado na justiça. Decepção um ex-atleta fazer um papel desses", disse Dunshee.

Confira o trecho em que Marcelinho cita possível favorecimento:

Quando questionado por um membro da bancada do programa de debate sobre o mando de campo da final, Marcelinho Carioca afirmou que o segundo jogo no Morumbi pode ser uma forma de disfarçar as ações nos bastidores em prol do clube carioca.

"O Flamengo é forte no Maracanã, mas fora também porque tem um time muito bom. O ambiente não é legal, mas as forças ocultas que imergem no Rio... Se você pula no Rio, toma banho. Mas você não pula num Rio onde tem piranha porque pode te pegar. A mordida não está lá, a mordida pode vir aqui no Morumbi."