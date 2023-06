Diogo Barbosa é liberado para fechar com o Fluminense

Rio - O Fluminense encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador, de 30 anos, foi liberado pelo Grêmio para viajar ao Rio de Janeiro e acertar os últimos detalhes do acordo. Segundo o "ge", o lateral não irá mais defender o clube gaúcho e estará à disposição dos cariocas na abertura da janela, no dia 3 de julho.

O jogador já tinha trabalhado separado do grupo nesta última quinta-feira (8), no CT Luiz Carvalho. Diogo Barbosa ficou realizando atividade na academia, enquanto o restante do elenco realizou uma atividade no campo. O lateral realizou um novo treino físico nesta manhã de sexta (9), se despediu dos companheiros e seguiu para o Rio de Janeiro.

Com seis jogos no Brasileirão, Diogo Barbosa não poderá mais atuar pelo Grêmio na competição, pois seria impedido de defender outro clube na competição. Após chegar no Rio de Janeiro, o lateral trabalhará no Fluminense até ser regularizado, na abertura da janela de transferências no dia 3 de julho, e ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

No início do ano, Diogo Barbosa chegou a ser sondado pelo Fluminense a pedido do técnico Fernando Diniz, mas acertou a contratação de Jorge por melhores condições de empréstimo. Com a chegada de Marcelo, o problema da lateral teoricamente seria resolvido, mas o craque tem sofrido com lesões musculas. Guga tem sido improvisado na posição, mas não tem agradado. Por isso, o clube voltou ao mercado.

Diogo Barbosa foi contratado pelo Grêmio em 2020, após passagem pelo Palmeiras. Ao todo, soma 106 jogos, dois gols e nove assistências. Ele tem contrato até o fim da temporada, mas deve rescindir o atual vínculo para assinar em definitivo com o Fluminense. O novo reforço chega para ser reposição imediata de Marcelo, que tem sofrido com dores na panturrilha.