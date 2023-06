Recuperado de lesão, Keno deve voltar a ser relacionado contra Goiás

Rio - O Fluminense pode ter uma novidade na lista de relacionados para a partida contra o Goiás. O atacante Keno está recuperado da lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. O jogador participou normalmente das atividades com o grupo nesta sexta-feira (9), no CT Carlos Castilho, e deve viajar para Goiânia.

Keno sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no primeiro tempo da goleada por 5 a 1 sobre o River Plate, da Argentina, no dia 2 de maio, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, o Fluminense jogou dez partidas, ganhou três, empatou duas e perdeu cinco. O Tricolor chegou a perder quatro seguidas e ficou cinco partidas sem marcar.

No período sem Keno, o Fluminense também foi eliminado na Copa do Brasil e se complicou na Libertadores. A classificação que parecia fácil está ameaçada. O Tricolor precisará pelo menos de um ponto na última rodada contra o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã, para assegurar a vaga nas oitavas de final. Além do atacante, o Flu chegou a perder Marcelo e Alexsander, outros dois jogadores que atuam pela esquerda.

Por outro lado, Fernando Diniz terá um dilema na defesa. Suspensos, Felipe Melo e Samuel Xavier estão fora. Na zaga, Manoel ganha a posição ao lado de Nino. O problema é a lateral. Reserva imediato, Guga tem sido improvisado na esquerda com as ausências de Marcelo e Alexsander. Agora, ele terá que ir para a posição de origem e o outro lado ficará vago. Esquerdinha e Pirani são possibilidades.



O Fluminense enfrenta o Goiás no próximo domingo (11), às 18h30 (de Brasília), na Serrinha, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, que tenta dar uma resposta após a dolorosa derrota para o River Plate, no Monumental de Núñez, pela Libertadores, ocupa o sexto lugar, com 16 pontos, enquanto o Esmeraldino é o 17º colocado, com sete.