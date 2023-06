Com Diogo Barbosa encaminhado, Fluminense vai fazer quinta contratação de lateral-esquerdo em um ano e meio

Rio - O Fluminense está muito perto de anunciar a contratação do latera-esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos. O jogador será mais uma opção para o setor, que vem sendo um "calcanhar de Aquiles" para o Tricolor há algum tempo. Em um ano e meio, será a quinta contratação do clube carioca para a posição.

No ano passado, o Fluminense contratou Cris Silva, que atuava no futebol da Moldávia, e Pineida, junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador. Porém, nenhum dos jogadores resolveu o problema e o Tricolor utilizou sete atletas no setor em 2022. Além dos dois, Marlon, que ainda fazia parte do elenco, e recorreu também a improvisação de Caio Paulista, Yago Felipe, Calegari e Alexsander.

Já neste ano, o Fluminense iniciou a temporada contratando Jorge para o setor, porém, o jogador, que veio emprestado do Palmeiras, sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho. Posteriormente, o Tricolor fez sua contratação mais badalada: Marcelo. O supercampeão, de 35 anos, voltou ao futebol brasileiro, dando ares de que resolveria os problemas do Flu na posição. Apesar de ter ido muito bem, quando jogou, o veterano tem sofrido com lesões.

Por conta disso, o Fluminense voltou a recorrer a improvisações, utilizando Guga como lateral-esquerdo. A necessidade de fazer mais uma contratação se fez evidente, e com isso, Diogo Barbosa acabou sendo procurado para reforçar o elenco, e ser uma opção para Marcelo.