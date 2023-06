Fernando Diniz deverá escalar Pirani na lateral esquerda contra o Goiás

Rio - Sem poder contar com Samuel Xavier, suspenso, o Fluminense terá Guga na lateral direita contra o Goiás, neste domingo, com isso, Fernando Diniz vai ter que encontrar uma solução para atuar na esquerda, já que Marcelo e Alexsander estão fora. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a tendência é que Gabriel Pirani seja escalado na partida que irá acontecer às 18h30, em Goiânia.

O jogador, de 21 anos, já entrou em algumas partidas executando a função, como no clássico contra o Flamengo, no segundo jogo pela Copa do Brasil, e na última partida contra o River Plate, pela Libertadores. A outra opção seria escalar o jovem João Henrique, de 17 anos, que atuou como titular contra o The Strongest.

Além de Samuel Xavier, o Fluminense não terá Felipe Melo na partida, o veterano também cumpre suspensão e deverá ser substituído por Manoel. O Tricolor deverá entrar em campo com: Fábio, Guga, Nino, Manoel e Gabriel Pirani; André, Martinelli, Lima e Ganso; Jhon Arias e Cano.

Vivendo um momento de instabilidade na temporada, o Fluminense conquistou uma vitória no último jogo do Brasileiro contra o Bragantino. O Tricolor busca uma vitória sobre o Goiás para seguir nas primeiras colocações e se aproximar do líder Botafogo.