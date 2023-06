Fluminense confirma retorno de Keno, mas tem desfalque importante contra o Goiás; veja os relacionados

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Goiás, pelo @Brasileirao. PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/kAIejlkOZo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 11, 2023

Rio - Com novidades, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Goiás, neste domingo (11), às 18h30 (de Brasília), na Serrinha. A principal surpresa é a ausência de Ganso, que nem viajou a Goiânia. O motivo da ausência do camisa 10 não foi revelado pelo clube.A boa notícia para o técnico Fernando Diniz é o retorno do atacante Keno, que ficou afastado dos gramados por mais de um mês devido à uma lesão na coxa esquerda. A última vez que ele entrou em campo foi na goleada de 5 a 1 sobre o River Plate, pela Libertadores.Veja os relacionados:Atualmente, o Fluminense soma 16 pontos o Brasileirão. O Tricolor vai em busca da vitória para não desgrudar da parte de cima da tabela, que é liderada pelo Botafogo, com 24.