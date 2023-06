Fluminense explica problema físico de Ganso

Rio - O Fluminense explicou na tarde deste domingo o motivo que fez o apoiador Paulo Henrique Ganso não ser relacionado para o jogo contra o Goiás, válido pelo Brasileiro. O camisa 10 sofreu um edema no pé esquerdo, após a partida contra o River Plate, e por conta disso foi vetado do compromisso do clube carioca em Goiânia.

"O jogador Paulo Henrique Ganso se apresentou, na sexta-feira após o jogo, com dores no pé esquerdo. O atleta passou por exame de imagem que detectou edema no local. Com quadro de dor, não reunia condições de enfrentar o Goiás", divulgou a nota oficial do Fluminense.

O Fluminense terá um período de 11 dias sem partida, com isso, é pouco provável que Ganso seja problema para o próximo jogo do clube carioca contra o Atlético-MG, no próximo dia 21, no Maracanã, também pela Série A.

Ganso é um dos principais destaques da equipe de Fernando Diniz. Em 2023, o camisa 10 entrou em campo em 28 jogos, fez 4 gols e deu 6 assistências.