Lima lamenta empate no fim e projeta evolução do Fluminense após pausa: 'Estamos precisando'

Goiás - Aniversariante do dia, Lima bem que tentou e fez um golaço, mas não foi suficiente para dar a vitória para o Fluminense contra o Goiás. Ao fim da partida que terminou empatada , o meia, que completou 27 anos, falou sobre a importância do clube carioca conseguir bons resultados para mudar o atual panorama.

"Seria muito melhor comemorar o aniversário com a vitória. Infelizmente teve o empate. Agora é ver os erros, descansar na data FIFA e voltar mais forte para termos uma sequência boa, pois estamos precisando", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense ganhou uma posição e termina a 10ª rodada em quinto lugar. O Esmeraldino continua na zona de rebaixamento. As duas equipes agora vão ficar 10 dias ou mais sem atuar por conta das duas Datas Fifa que virão. O clube carioca volta a jogar no próximo dia 21 contra o Atlético-MG, no Maracanã. Já o Goiás encara Vasco, em São Januário, no próximo dia 22.