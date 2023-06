Diniz celebra fim do jejum de Germán Cano e foca em recuperar jogadores do Fluminense após período sem jogos

Rio - O Fluminense voltou a tropeçar pelo Brasileiro contra o Goiás, em Goiânia. No entanto, a partida marcou o fim do jejum de Germán Cano, que voltou a balançar as redes. O gol do argentino foi detacado pelo treinador Fernando Diniz.

"Muito importante. Mesmo nesses jogos que ele não marcou ele foi extremamente importante na fase defensiva e de movimentação. Ele é um jogador muito especial em todos os sentidos para o nosso time", disse.

O Fluminense irá passar por um período de 10 dias sem jogos devido a Data Fifa. Diniz ressaltou a importância desse momento para a recuperação do elenco tricolor.

"Primeiro momento é recuperar os jogadores. Esse último mês foi extremamente desgastante para nós todos, então primeiro é recuperar e esperar também que o departamento médico nos entregue os jogadores que estão desfalcando o time nesse momento", afirmou.