Nino tem lesão confirmada e é cortado de amistosos da Seleção

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, foi cortado dos amistosos da Seleção contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20. O jogador realizou exames nesta segunda-feira (12) e teve detectada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

"O zagueiro Nino, do Fluminense, foi desconvocado da seleção brasileira para os amistosos contra Guiné (dia 17) e Senegal (dia 20). Ele se queixou de dores na coxa após o jogo Fluminense x Goiás, na noite desse domingo (11), em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro", disse a CBF.

Nino foi substituído no empate contra o Goiás, neste último domingo (11), aos 21 minutos do segundo tempo, e deixou o campo chorando. O jogador, de 26 anos, foi campeão olímpico em 2021, mas ainda não tinha recebido chances na seleção principal.

A CBF ainda anunciará o substituto do zagueiro do Fluminense. O Brasil enfrenta Guiné, no dia 17, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, e em seguida encara Senegal, dia 20, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.