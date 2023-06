Fluminense deve ter a volta de Marcelo e Alexsander no próximo jogo do Brasileiro

Rio - O Fluminense ficará sem jogar por 10 dias e deverá aproveitar esse período para recuperar jogadores lesionados. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Alexsander devem ter condições de voltar aos gramados no próximo compromisso do clube carioca contra o Atlético-MG.

O jovem, de 19 anos, não atua desde o dia 10 de maio, quando sofreu um estiramento de grau 2 na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão. A partida, inclusive, é considerada a última boa atuação que o Fluminense teve na temporada. O Tricolor caiu muito de rendimento sem Alexsander.

Já Marcelo sofreu uma lesão na panturrilha direita e não entra em campo desde o primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, que aconteceu no último dia 16. Principal reforço do Fluminense no ano, o veterano atuou em nove jogos, com sete vitórias e dois empates do Tricolor.

Os dois jogadores estão em transição e deverão se juntar ao elenco do Fluminense na reapresentação do clube carioca que deverá acontecer na próxima sexta-feira. O Tricolor terá quatro dias de folgas para descansar. André e Jhon Arias estarão nas seleções brasileira e colombiana devido a Data Fifa.