Fluminense repete erros e vive pior momento defensivo na era Diniz

Rio - O Fluminense vive um dos piores momentos desde o retorno de Fernando Diniz no ano passado. O Tricolor passou por um mês turbulento com lesões, queda de desempenho e derrotas. O grito de "vitória", do treinador, pouco foi repetido pelos tricolores. Apesar dos esforços de Fábio, quase sempre sendo o destaque do time, a defesa foi vazada nos últimos sete jogos.

O último jogo que o Fluminense não sofreu gols foi no empate por 0 a 0 com o Flamengo, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, foi vazado 11 vezes e marcou apenas três em sete partidas. São cinco derrotas, uma vitória e um empate no período. Números que ligam um alerta vermelho e causam forte preocupação para os tricolores.

Em 2022, o Fluminense também teve uma fase turbulenta na defesa. Entre o dia 18 de agosto e 18 de setembro, o Tricolor foi vazado em nove partidas consecutivas. No período, sofreu 16 gols, marcou 14 vezes, venceu três, perdeu três e empatou três. O período ficou marcado pela eliminação na semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Na atual sequência de sete partidas sendo vazado, a defesa tricolor mostrou fragilidade principalmente no jogo aéreo. Dos 11 gols sofridos, seis foram pelo alto (ou seja, mais da metade). Foram três em escanteios (contra The Strongest-BOL, Botafogo e Goiás) e três em cruzamentos (dois contra o Corinthians e um contra o Flamengo). Além disso, houve dois gols de pênaltis (River Plate-ARG e Goiás).

Entre outras dificuldades que o Fluminense tem encontrado, chama a atenção a quantidade de erros em saídas de bola. Foi através de um erro que o Goiás chegou ao primeiro gol no último domingo (11), que ocasionou o pênalti de Pirani em Apodi. Com a linha defensiva cada vez mais baixa, o Flu tem sido pressionado na entrada da área e tem tido problemas para avançar ao ataque no espaço do adversário.

Após o empate com o Goiás, o Fluminense ganhou 10 dias para colocar a cabeça no lugar. A Data Fifa chega num momento importante para reflexão e tentar recuperar os jogadores lesionados. O atacante Keno retornou contra o Esmeraldino, mas o Tricolor ainda corre contra o tempo para ter o lateral Marcelo e o volante Alexsander à disposição.

Após a Data Fifa, o Fluminense terá três jogos seguidos no Maracanã. Duas partidas são decisivas para os próximos passos na temporada. O Tricolor tem um confronto direto pela vaga no G-4, contra o Atlético-MG, dia 21, e decidirá a classificação às oitavas de final da Libertadores contra o Sporting Cristal, dia 27. Entre as duas partidas enfrentará o Bahia, dia 24.

O elenco do Fluminense ganhou folga nesta segunda e terça-feira, e volta às atividades nesta quarta (14), no CT Carlos Castilho. O próximo compromisso será no dia 21, contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa o quinto lugar, com 17 pontos, enquanto o Galo é o quarto, com 18.