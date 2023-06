Lima iguala marcas de Jhon Arias e Ganso e põe 'pulga atrás da orelha' de Diniz antes da volta do '11 ideal'

Rio - O Fluminense vive um momento de extrema instabilidade na temporada. Nos últimos oito jogos, o clube carioca venceu apenas uma partida, perdeu cinco e empatou dois, porém, neste período de oscilação, o meia Lima, de 27 anos, parece ter passado com sua imagem pouco arranhada. Versátil, o atleta atuou na função de volante e apoiador, cumpriu seu papel e colocou uma "pulga atrás da orelha" de Fernando Diniz que aguarda o retorno de Alexsander e Marcelo para poder voltar a escalar seu time ideal no Fluminense.

Antes da fase de oscilação, Lima era considerado o 12º jogador do Fluminense. Ele quase sempre entrava no segundo tempo, seja em jogos em que o Tricolor estava na frente, ou que precisava de vitória. Porém, com a lesão de Keno na goleada sobre o River Plate, no dia 2 de maio, o jogador assumiu a posição de titular e não voltou para o banco.

Posteriormente, com as lesões de Marcelo e Alexsander, o Fluminense começou a oscilar na temporada até iniciar a atual sequência negativa. Nomes como André, Ganso, Jhon Arias e Germán Cano seguiram como titulares, mas o rendimento de todos esses acabou sendo prejudicado. Lima também não evitou o mal momento, mas manteve o nível das suas atuações antes da contusão dos jogadores.

Com o belíssimo gol contra o Goiás, o meia chegou à quarta bola na rede na temporada e se tornou o terceiro maior artilheiro do Fluminense em 2023, ao lado de nomes como Ganso e Jhon Arías. Na frente deles, apenas Cano com 25 gols e Nino que marcou em cinco oportunidades.

Com a paralisação devido à Data Fifa, Fernando Diniz deverá ter o retorno de Alexsander e Marcelo, com mais tempo para preparar fisicamente Keno, que voltou contra o Goiás, o Fluminense terá à disposição o "11 ideal" que viveu o melhor momento da temporada no título do Carioca e bom começo na Libertadores. Porém, não seria surpresa se Fernando Diniz mantiver Lima como titular.