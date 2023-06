De saída do Fluminense, Marrony pode reforçar outro time da Série A

Rio - Após antecipar sua saída do Fluminense , o atacante Marrony deve continuar atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornalista Rogerio Scarione em seu canal no Youtube, o jogador do Midtjylland, da Dinamarca, tem negociações avançadas com o Coritiba.

Marrony, de 24 anos, foi contratado pelo Fluminense em julho de 2022 e tinha vínculo com o clube até o fim de junho de 2023. O Tricolor pagou 400 mil euros (R$ 2,2 milhões) de forma parcelada pelo empréstimo e tinha opção de compra de 4,5 milhões de euros (R$ 24,8 milhões).

O Fluminense tentou renovar o empréstimo por mais seis meses, mas o Midtjylland rejeitou a proposta. Sem conseguir uma boa sequência, o atacante estava fora dos planos do clube carioca e, por isso, o time dinamarquês pediu a liberação do jogador, que pode reforçar o Coritiba.

Com a camisa tricolor, Marrony disputou apenas 18 jogos e marcou apenas um gol (na vitória por 5 a 0 sobre o Bangu, em Brasília, pelo Carioca deste ano). Ele também sofreu com lesões e passou as últimas semanas se recuperando de lesão. Ele não joga desde o dia 12 de março, contra o Volta Redonda, pela semifinal do estadual.