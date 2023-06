Nino preocupa no Fluminense, e escalação diante do Atlético-MG é incerta

Rio - Lesionado na coxa direita no empate contra o Goiás, o zagueiro Nino, de 26 anos, tem presença incerta no próximo compromisso do Fluminense contra o Atlético-MG, no Maracanã, no dia 21 de junho. O defensor já iniciou tratamento para a lesão e não há previsão para sua volta aos gramados. As informações são do "GE".

A tendência é que o Fluminense tenha três retornos contra o Galo: o lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, de Alexsander, de 19 anos, com estiramento nos ligamentos colaterais do joelho esquerdo, e Paulo Henrique Ganso, de 33 anos, com dores no pé esquerdo.

Além de Nino, o Fluminense poderá ter os desfalques de Jhon Arias e André na partida contra o clube mineiro. Os dois jogadores estão servindo à seleção brasileira e à seleção colombiana e podem não ter condições de entrar em campo no jogo, que acontece um dia depois de compromissos das suas seleções.