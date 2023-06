Fluminense ignora críticas e segue decidido a contratar lateral do Grêmio

Rio - Sofrendo com desfalques na lateral-esquerda, o Fluminense está perto de fechar a contratação de Diogo Barbosa, do Grêmio. De acordo com o “Netflu”, mesmo com a repercussão negativa do nome, o Tricolor segue decidido a acertar com o jogador.



Segundo o portal, membros do departamento de futebol, inclusive o presidente Mário Bittencourt, acreditam que as reclamações pela possível contratação de Diogo Barbosa possuem viés político. A intenção seria descredibilizar o trabalho feito pela diretoria tricolor.



Atualmente, o Fluminense não pode contar com suas três opções para a lateral-esquerda. Jorge está machucado desde o início do ano e Marcelo e Alexsander, que é volante de origem, mas também atua na função, também se lesionaram há algumas semanas.



No entanto, um ponto chama atenção na possível contratação de Diogo Barbosa. Ele só poderá estrear em julho, quando Marcelo e Alexsander já terão retornado e Jorge estará em fase final de recuperação.

Diogo Barbosa foi contratado pelo Grêmio em 2020, após passagem pelo Palmeiras. Ao todo, soma 106 jogos, dois gols e nove assistências. Ele tem contrato até o fim da temporada, mas deve rescindir o atual vínculo para assinar em definitivo com o Fluminense.