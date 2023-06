Por unanimidade, Conselho Deliberativo do Fluminense aprova contas de 2022

O Conselho Deliberativo do Fluminense, em reunião realizada na noite desta terça-feira, 13, no Salão Nobre das Laranjeiras, aprovou de forma unanime as contas do Tricolor referentes ao exercício de 2022 . O Conselho Fiscal, vale lembrar, já havia emitido um parecer favorável à aprovação sem ressalvas.

Os números do Demonstrativo Financeiro do clube foram apresentados pelo VP de Finanças do Fluminense, Paulo Roberto da Veiga. O presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, e do VP geral, Mattheus Montenegro participaram da reunião, que contou com a presença e o voto de 105 conselheiros.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCIERAS DO FLU

No fim de abril deste ano, o clube divulgou, no Portal de Transparência, as demonstrações financeiras referentes a 2022. O documento mostra que o Fluminense fechou o ano com um superávit do exercício de pouco mais de R$ 7 milhões. Em 2021, houve déficit de pouco mais de R$ 2 milhões.



Ainda vale lembrar que a receita operacional líquida também foi maior em comparação ao ano anterior: subiu de R$ 313.935.000,00 para 328.920.000,00.

A nota explicativa 5(a) aponta que os seguintes motivos impactaram a receita operacional líquida: redução de 14% nos direitos de transmissão; redução de 14% na venda dos direitos econômicos de atletas; aumento de 62% com receitas de patrocínios; aumento de 154% receitas do programa sócio-torcedor; e aumento de 854% em rendas de operações de jogos, incluindo bilheteria.

Por outro lado, houve um crescimento do passivo total do Fluminense de R$ 740.757.000,00 para R$ 793.313.000,00. O passivo circulante, referente às dívidas a serem pagas no curto prazo, subiu de 289.967.000,00 para 293.149.000,00. Já o passivo não circulante, referente às dívidas do longo prazo, saiu de 450.790.000,00 para 500.164.000,00.

"O aumento do passivo é explicado, principalmente, pelos maiores investimentos no futebol, em 2022. Sobre isso, destaca-se o aumento de R$ 25.408 do contas a pagar na transferência de jogadores (Nota 6(c)) pela compra de direitos de jogadores no final do exercício de 2022 e também os investimentos na formação de atletas, em Xerém, conforme Nota 7(a)", diz um trecho do documento.

A análise das demonstrações financeiras foi auditada pela Mazars, que deu a opinião sem ressalvas. Há quatro tipos possíveis de opiniões das empresas que fazem auditoria: sem ressalvas; com ressalvas; adversa; e abstenção de opinião, quando há falta de informação suficiente.