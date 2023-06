Preocupação no Fluminense: Alexsander sente lesão muscular na coxa

O que era esperança virou preocupação na terça-feira (13). Enquanto o restante do elenco curtia folga, Alexsander treinava para estar em condições de enfrentar o Atlético-MG, no dia 21, mas voltou a se machucar e agora retorna ao departamento médico.

O volante e outros jogadores que estão na transição para o campo treinaram os últimos dias no CT Carlos Castilho. Foi numa dessas atividades que Alexsander sentiu a coxa direita e saiu chorando. A informação é do site 'ge' e foi confirmada por O DIA.



Ele já passou por exames e aguarda o resultado, que sairá nesta quarta. O novo problema acontece após ter uma recuperação melhor do que o esperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.



Durante a atividade, ele também relatou um incômodo no local. Titular e peça importante no time de Fernando Diniz, Alexsander não atua há um mês, desde que se machucou no fim do jogo contra o Cruzeiro, em 10 de maio.