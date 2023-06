Fluminense enfrentará Atlético-MG em Volta Redonda

Rio - O primeiro desafio do Fluminense após a data Fifa será longe da cidade do Rio de Janeiro. Com uma melhoria programada para o gramado do Maracanã nos próximos dias, o Time de Guerreiros terá que enfrentar o Atlético-MG, no próximo dia 21, às 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Maracanã tem recebido um grande número de jogos neste ano. Ao todo, foram 39. No período entre 1º e 11 de junho, foram cinco partidas (média de um jogo a cada dois dias). A administração do estádio tem feito um plantio de sementes de inverno. Com a pausa no calendário por causa da data Fifa, a intenção é que o gramado descanse pelo menos 15 dias (cinco a mais do que os clubes) para suportar a sequência.

Os próximos compromissos do Fluminense no Maracanã serão contra o Bahia, no dia 24, pelo Brasileirão, e contra o Sporting Cristal, do Peru, dia 27, pela Libertadores. Já o Flamengo, que não perderá mando porque jogará os próximos dois jogos da competição nacional fora de casa, volta a jogar no estádio no dia 28, contra o Aucas, do Equador, pela Libertadores.