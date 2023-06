Fluminense confirma nova lesão de Alexsander e anuncia tempo mínimo de recuperação

Na tarde desta quarta-feira, 14, o Fluminense anunciou que Alexsander teve uma lesão no terço proximal da musculatura posterior da coxa direita de grau 3. Conforme informou o clube, o tratamento será conservador e não cirúrgico, mas exige um tempo prolongado de recuperação que será de, no mínimo, três meses.

O novo problema físico aconteceu durante o treino da última terça-feira. Alexsander sentiu a coxa direita, saiu chorando e passou por exames, que confirmaram a lesão.

Vale lembrar que o volante, de 19 anos, estava em transição para campo nos últimos dias no Centro de Treinamento Carlos Castilho . Ele se recuperava de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que sofreu no dia 10 de maio, diante do Cruzeiro.

Assim, a expectativa era de que ele pudesse estar de volta no próximo compromisso do Tricolor, no dia 21, contra o Atlético-MG, mas isso já não será mais possível. Cria da base do Fluminense, Alexsander rapidamente se tornou peça importante para o time de Fernando Diniz. Além de volante, o jogador também pode atuar como lateral-esquerdo.