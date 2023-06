Fluminense é sentenciado a pagar mais de R$ 900 mil a ex-atacante do clube

Rio - O Fluminense foi condenado a pagar um valor quase milionário ao atacante Ewandro, que teve passagem pelo clube em 2019. Segundo informação do "Esporte News Mundo", o valor de R$ 916.776,16 é referente a falhas de pagamento nas verbas de seu contrato.

Além disso, segundo o jogador, o Fluminense não teria quitado os valores referentes ao FGTS de todo o acordo entre as duas partes. O Tricolor informou o pagamento, entretanto, o 13º salário de Ewandro apareceu com um valor abaixo do combinado entre o atacante e o clube.

Ewandro chegou ao Fluminense em 2019, contratado por empréstimo junto à Udinese, da Itália. Porém, sua passagem pelo Tricolor foi curta, e o atleta foi pouco acionado pelos treinadores Fernando Diniz e Marcão, entrando em campo apenas quatro ocasiões.