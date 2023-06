Fluminense divulga informações sobre a comercialização de ingressos para a partida contra o Atlético-MG

O Fluminense divulgou as informações sobre a comercialização de ingressos para a partida contra o Atlético-MG, válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Os check-ins para sócios abrirão já nesta quinta-feira, a partir das 12h.

A venda online para quem não é sócio-torcedor e para os torcedores do Galo começará apenas no domingo. Já a comercialização em bilheterias terá início na segunda-feira.

Os sócios podem acessar o estádio com a carteirinha de sócio, com o QR Code dinâmico ou com o ingresso tradicional. Os não-sócios, por sua vez, devem obrigatoriamente retirar o ingresso em uma das bilheterias.

Vale lembrar que a partida, originalmente marcada para o Maracanã, será realizada no Estádio Raulino de Oliveira. Como o estádio recebeu sementes de inverno e também a aplicação de camada de areia para melhor germinação, não estará disponível para receber o jogo.

Por outro lado, a data e o horário se mantiveram. O duelo acontecerá no dia 21 de junho, quarta-feira, às 21h30, em Volta Redonda.

Veja as informações divulgadas pelo Fluminense:

ORDEM DE PRIORIDADE

Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 15/06 (quinta), às 12h

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – 16/06 (sexta), às 12h

- Guerreiro – 17/06 (sábado), às 12h

- Vendas em



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 18/06 (domingo), às 12h

- Vendas para não-sócios em

RETIRADAS DE INGRESSO

"A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível. Não é aceita nenhuma declaração de terceiros para a retirada do ingresso de sócios".

COMPRA DE INGRESSOS

"Também será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra/retirada do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O pagamento de ingressos nos pontos de venda só poderá ser feito em dinheiro".

VALORES



ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE

- Arquiba 100%* / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol* – R$ 0

- Arquiba 60%** / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

*Sócios com Benefício Extra terão direito a 2 ingressos a R$ 0

** Sócios com Benefício Extra terão direito a 1 ingresso a R$ 0



CADEIRA SOCIAL BRANCA

- Arquiba 100%* / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol* – R$ 0

- Arquiba 60%** / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 35

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30

*Sócios com Benefício Extra terão direito a 2 ingressos a R$ 0

** Sócios com Benefício Extra terão direito a 1 ingresso a R$ 0



IMPORTANTE: "Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores. Os sócios do plano Marac a + Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio".

PONTOS DE VENDA E RETIRADA

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Segunda (19/06), das 10h às 20h

- Terça (20/06), das 10h às 20h



Estádio Raulino de Oliveira (Bilheteria Verde)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h

- Quarta (21/06), das 10h até o final do primeiro tempo



Estádio Raulino de Oliveira (Bilheterias Azul e Amarela)

- Quarta (21/06), das 15h30 até o final do primeiro tempo



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h



Centro – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Sete de Setembro, 98, Loja D)

- Segunda (19/06), das 10h às 17h

- Terça (20/06), das 10h às 17h