Afastado há um mês, Vitor Mendes busca acordo com o MP para voltar a jogar no Fluminense

Rio - Afastado pelo Fluminense por ter sido citado em conversas entre apostadores na operação Penalidade Máxima II , o zagueiro Vitor Mendes ainda não foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás e quer voltar a jogar. Segundo o "ge", o jogador e seus advogados se adiantaram no processo e procuraram o MP para propor a negociação de um acordo.

As conversas ainda estão acontecendo e, até o momento, não levaram a um acordo. Contudo, Vitor Mendes vem treinando por conta própria para manter a forma e tem esperanças de voltar logo aos gramados. O zagueiro, que foi afastado pelo Fluminense em 10 de maio, ainda mora no Rio de Janeiro e voltou a usar uma foto com a camisa do clube nas redes sociais.

Emprestado pelo Atlético-MG ao Fluminense até dezembro de 2023, Vitor Mendes fez nove jogos e marcou um gol pelo Tricolor. Apesar de ser reserva, o zagueiro vinha ganhando espaço e sendo usado com frequência pelo técnico Fernando Diniz.