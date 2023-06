Fluminense tenta adiar jogo, mas recebe veto do Atlético-MG

Rio - Com problemas de lesões, o Fluminense deve ter dois desfalques de peso para o primeiro jogo após a data Fifa. O volante André e o atacante Jhon Arias, convocados por Brasil e Colômbia, respectivamente, não devem retornar dentro do prazo para jogarem contra o Atlético-MG, dia 21, às 21h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos têm compromissos na Europa um dia antes do jogo contra o Atlético-MG. O Brasil enfrenta Senegal, no dia 20, às 16h (de Brasília), em Lisboa, Portugal. No mesmo dia, às 15h45, a Colômbia encara Alemanha, na cidade alemã de Gelsenkirchen. Os dois jogadores teriam pouco mais de 24h após as partidas para retornarem ao Rio de Janeiro e seguirem para Volta Redonda.

Jhon Arias é titular e deve estar em campo contra a Alemanha. Além do deslocamento, pesa o cansaço pelo desgaste do amistoso. Já André não tem garantia que deve entrar em campo, mas existe a possibilidade, já que esta é a sua segunda convocação e na primeira não foi utilizado. Segundo o "ge", o Fluminense tentou adiar o confronto, mas a solicitação foi rejeitada pelo Atlético-MG.

Com as eliminações na Copa do Brasil, Fluminense e Atlético-MG teriam o calendário livre para o dia 5 de julho, data prevista para os jogos de ida das quartas de final da competição. O Tricolor chegou a enviar um pedido para a CBF, que concordou se houvesse um entendimento entre os clubes. Mas não aconteceu. O Galo alegou preferir manutenção do calendário.

Além dos possíveis desfalques de André e Jhon Arias, o Fluminense não contará com o volante Alexsander , que sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa direita e ficará três meses fora dos gramados. Além disso, o zagueiro Nino, que foi cortado dos amistosos da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, é dúvida, assim como o lateral Marcelo, que se recupera de lesão na panturrilha.

O confronto entre Fluminense e Atlético-MG vale vaga no G-4 do Brasileirão. O Tricolor é o quinto colocado, com 17 pontos, enquanto o Galo é o quarto, com 18. Enquanto os cariocas possuem problemas com lesões, os mineiros podem entrar em campo sem um técnico. O clube segue em busca de um substituto para Eduardo Coudet e, recentemente, avançou nas conversas com o português Bruno Lage.