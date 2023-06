Marcelo e Ganso se recuperam e treinam normalmente em reapresentação do Fluminense

Rio - Em meio aos protestos dos torcedores no CT Carlos Castilho, na manhã desta quinta-feira (15), na zona oeste do Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu duas notícias positivas. O lateral-esquerdo Marcelo e o meia Paulo Henrique Ganso se recuperaram e treinaram normalmente na reapresentação do elenco.

Marcelo estava lesionado desde o dia 16 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador, de 35 anos, estava em fase final de recuperação, quando voltou a sentir a lesão durante treinamento.

Já Paulo Henrique Ganso sofreu um edema no pé esquerdo, em virtude de uma pancada contra o River Plate, da Argentina, no dia 7 de junho. Ele se reapresentou com dores, teve a lesão detectada e foi poupado da partida contra o Goiás, no último domingo (11), em Goiânia.

Por outro lado, o zagueiro Nino, que teve um edema no músculo adutor da coxa direita na partida contra o Goiás e, posteriormente, foi cortado da convocação da seleção brasileira, segue em tratamento. Além dele, o volante Alexsander sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa direita e ficará três meses fora.

Além da dúvida em relação a Nino e o desfalque de Alexsander, o técnico Fernando Diniz pode ter mais dois problemas para a partida contra o Atlético-MG, dia 21, em Volta Redonda. O volante André e o meia Jhon Arias não devem conseguir chegar a tempo e em condições físicas para entrarem em campo.