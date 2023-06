Torcedores do Fluminense planejavam manifestação desde domingo: ‘Vão ver o que é bagulho doido’

Rio - O cenário de uma vitória nos últimos oito jogos, com uma eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil no meio do caminho, foi suficiente para torcedores do Fluminense irem ao CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (15) fazer cobranças sobre o desempenho ruim. Segundo áudios obtidos pelo portal “Netflu”, o protesto era planejado por tricolores desde o último domingo (11), quando o time empatou em 2 a 2 com o Goiás, fora de casa.“Vocês não queriam a porra do protesto? O protesto está aí, irmão, vai quem quer. Se o bagulho tá aí, é porque vai acontecer. Não é protesto que vocês marcam e não acontece, não! Agora o papo é de torcida organizada, o bagulho vai rolar. Vai quem quer. Nesse endereço aí, nessa hora. Vocês não querem? Agora vocês vão ver o que é o bagulho doido. Quero ver se vocês estão preparados igual nós ‘tá’ pra invadir o CT lá. O papo é reto. Vocês não queriam o bagulho, agora o bagulho tá aí. Pelo amor de Deus, não tem moleque aqui, não”, diz um dos organizadores.Apesar das palavras fortes, não houve registros de confusão na manifestação. O volante Felipe Melo, inclusive, parou para conversar com os torcedores. Os principais alvos do protesto foram Guga, Jorge, que se recupera de lesão, e o técnico Fernando Diniz.