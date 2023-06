Oito atletas da Seleção Feminina treinam no CT do Fluminense

Nos últimos dias, o CT do Fluminense recebeu oito jogadoras da seleção brasileira feminina que atuam na Europa. De férias dos respectivos clubes, as atletas usaram o Centro de Treinamentos para aprimorar a forma física e técnica antes da convocação para a Copa do Mundo , que acontecerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

"Temos um planejamento pré-Copa muito bem definido e tínhamos essas meninas que jogam na Europa e já estavam de férias, então sabíamos que era muito importante fazer esse trabalho com elas. O CT do Fluminense foi escolhido por ter essa estrutura boa, estar no Rio de Janeiro, perto da CBF, e para nós foi primordial. Se conquistarmos um pódio na Copa do Mundo, o Fluminense vai fazer parte disso com a gente", disse a supervisora da Seleção Feminina, Mayara Bordin, ao site oficial do clube.

De acordo com o Tricolor, as atividades da Seleção no CT acontecerem entre os dias 07 e 15 de junho. Participaram as seguintes atletas: Antonia, do Levante (ESP); Lauren, Gabriela e Monica, do Madrid CFF (ESP); Ana Vitória e Nycole, do Benfica (POR); Rafaelle, do Arsenal (ING); e Kathellen, do Real Madrid (ESP).

"Gostaria de agradecer ao Fluminense por abrir as portas para a gente. Foi um período muito importante, próximo de uma grande competição, e para quem está de férias é essencial manter a forma. Agora é esperar a convocação e, se precisar, estou pronta", disse Kathellen.

A responsável por comandar os treinos foi a preparadora física Ivi Casagrande. Ela, aliás, elogiou a estrutura do Centro de Treinamentos Carlos Castilho, do Fluminense.

"A academia do CT, para mim e para as meninas, foi a Disneylândia. Uma estrutura excelente que ajuda muito na preparação. Elas vêm de duas semanas de folga, com um calendário supercongestionado na Europa, e alinhar a parte física com a parte técnica foi muito importante. Fizemos muito trabalho físico focado na preparação individual de cada atleta. Agora, elas têm dois dias de descanso antes do segundo período de treinos, que começa no dia 19, já na Granja Comary", afirmou Ivi.