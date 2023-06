Fluminense terá reforço nono caixa com chegada de João Pedro ao Brighton

Sem alcançar a meta de quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense precisa encontrar alternativas para compensar o não recebimento dos R$ 4 milhões a mais de premiação da competição, estipulado na previsão de orçamento. E uma delas surgiu com a venda de João Pedro do Watford para o Brighton, o que garantirá um valor extra nos cofres tricolores.

Da negociação de 34 milhões de euros (cerca de R$ 179 milhões), o Fluminense terá direito a 1,97 milhão de euros ou R$ 10,39 milhões.

Uma parte desse valor diz respeito aos 2,5% (cerca de R$ 4,4 milhões) do mecanismo de solidariedade da Fifa para os clubes formadores. O Fluminense, mesmo tendo formado João Pedro, de 21 anos, desde o início da base, foi obrigado a dividir os 5% do mecanismo com o Watford, já que a idade considerada pela entidade é de 12 aos 23 anos.



Já o restante são os 5% de mais-valia ou lucro do Watford em relação ao quanto pagou ao Fluminense pela contratação do atacante. Como o clube inglês desembolsou 11,5 milhões de euros em 2018 e recebeu 34 milhões de euros na venda atual ao Brighton, a mais-valia foi de 22,5 milhões de euros.



Inicialmente, no acordo de 2018, o Fluminense teria direito a 10% de um lucro em uma venda futura do jogador. Entretanto, ao assumir a presidência do Tricolor em 2019, Mário Bittencourt renegociou o contrato com o Watford e, para receber mais do valor fixo ( de 10 milhões de euros para 11 milhões de euros), aceitou reduzir a porcentagem para 5%.



Com isso, o Tricolor ficou com 1,12 milhão de euros (R$ 5,9 milhões).