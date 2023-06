Fluminense quer renovar contrato de Fábio

Rio - A diretoria do Fluminense pretende renovar o contrato do goleiro Fábio, que termina no fim de dezembro. Apesar de ser um veterano, ele deverá continuar sendo uma das peças fundamentais do time sob o comando do técnico Fernando Diniz em 2024. A informação é do "NetFlu".

O goleiro, de 42 anos, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. No entanto, a diretoria do clube carioca deve buscar um acordo pela renovação de seu contrato. A idade não é um empecilho para o Tricolor, que o vê como um líder. Por enquanto, as duas partes conversam e o jogador tem uma postura positiva.

Fábio chegou ao Fluminense no início do ano passado e soma 93 partidas com a camisa tricolor. Ele fez parte das duas campanhas vitoriosas no Campeonato Carioca, em 2022 e 2023. O goleiro também alcançou marcas importantes em sua carreira. Ele é o brasileiro que mais jogou a Libertadores, com 92 partidas disputadas.