Diogo Barbosa é oitavo lateral-esquerdo contratado pelo Fluminense desde 2019

Com o acerto de empréstimo junto ao Grêmio, o Fluminense está próximo de anunciar Diogo Barbosa, que será o oitavo lateral-esquerdo contratado desde 2019, ano em que Mário Bittencourt assumiu a presidência do clube, em junho. Entre mais erros do que acertos, o Tricolor vem sofrendo com a posição nos últimos cinco anos.



Neste período, quem mais foi unanimidade entre os torcedores foi Caio Henrique, contratado na gestão anterior e como meia, até ser improvisado na lateral por Fernando Diniz, em 2019.



O jogador, agora no Mônaco, por sinal, não foi quem mais atuou no período. Como Caio Henrique não permaneceu na temporada seguinte, o Fluminense passou a contar com Egídio, que em 2020 e 2021 jogou 75 vezes.



Entretanto, ele não caiu nas graças da torcida, que o criticava bastante. E, assim, passou a alternar com Danilo Barcelos, contratado no meio de 2020. Com os dois, o Fluminense não investiu em alguém da posição em 2021, mas ambos perderam espaço no segundo semestre de 2021 para Marlon, que chegou ao clube em 2017, com muitas idas e vindas de empréstimos.



Para 2022, a diretoria tricolor resolveu mudar completamente os jogadores da lateral esquerda e trouxe Cris Silva e Pineida. Nenhum dos dois deu certo e Diniz, de volta ao clube, repetiu a fórmula de sua primeira passagem, improvisando Caio Paulista e, depois, Calegari e Alexsander.



A situação em 2023 não melhorou com a chegada de Jorge, que sofreu grave lesão no fim de fevereiro, mas já vinha de atuações ruins. O volante Alexsander foi quem resolveu o setor, até a chegada de Marcelo, que acabou sendo decisivo no jogo que deu o título do Campeonato Carioca mas os problemas físicos atrapalham uma sequência.



Com a lesão de Alexsander, resta agora esperar por Diogo Barbosa a partir de julho, para tentar acabar com a maldição na lateral esquerda do Fluminense.





Confira os laterais-esquerdos contratados pelo Fluminense nos últimos anos



2019

Orinho



2020

Danilo Barcelos

Egídio



2021

-



2022

Cris Silva

Pineida



2023

Jorge

Marcelo

Diego Barbosa (ainda não foi anunciado)