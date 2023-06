Fluminense aguarda Vítor Mendes para definir sobre contratação de um zagueiro

Afastado pelo Fluminense desde 10 de maio, após ter seu nome envolvido nas investigações da Operação Penalidade Máxima II, Vítor Mendes ainda pode voltar a vestir a camisa do Fluminense. O problema é que, essa indefinição, também deixa a diretoria tricolor em compasso de espera em relação à busca por um zagueiro para o segundo semestre.

Apesar de reserva, o jogador vinha agradando bastante a comissão técnica e, por isso, o Fluminense ainda aguarda o desenrolar da situação dele na Justiça. Após inicialmente se dizer inocente, Vítor Mendes admitiu culpa e propôs um acordo com o Ministério Público de Goiás, que investiga os casos de manipulação de jogos no futebol brasileiro.



Se colaborar com as investigações e conseguir o acordo, o zagueiro não deve ser denunciado na Justiça, assim como aconteceu com outros jogadores. Aí só seria julgado pelo STJD e, pelos resultados de outros julgamentos, pode pegar pena baixa.



É com essa situação que o Fluminense pensa na possibilidade de mantê-lo. Caso o desfecho não seja possível, a diretoria continuará na busca de um outro jogador para a posição.

Enquanto isso, Vítor Mendes segue mantendo a forma por conta própria, já que não pode ir ao CT do Fluminense desde que foi afastado.