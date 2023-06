Fluminense se reapresenta nesta segunda-feira para finalizar preparação visando duelo com o Atlético-MG

Rio - Após a folga no fim de semana, o elenco do Fluminense irá se reapresentar no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (19) para dar prosseguimento à preparação visando o duelo pela 11ª rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, na quarta, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília).

De acordo com informações do site "NETFLU", o elenco tricolor deve viajar para o Sul do Estado na tarde de terça-feira, logo após a atividade pela manhã.

O Fluminense ocupa a quinta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos somados, e terá três jogos consecutivos em casa - além do Galo, o Tricolor receberá o Bahia, no sábado (24), e Sporting Cristal, no dia 27, pela última rodada da Libertadores.

A equipe comandada por Fernando Diniz vive momento instável, com apenas uma vitória nos últimos oitos jogos, e foi alvo de protestos no CT no meio da última semana.