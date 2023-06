Fluminense está perto de acertar com ex-atacante do Corinthians que atua no Japão

Rio - O Fluminense está no mercado em busca de um atacante de velocidade. De acordo com o “Netflu”, um dos nomes que agrada à diretoria e está perto de fechar com o Tricolor é o atacante Clayson, ex-Corinthians e que atualmente defende o V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão.



Clayson tem contrato com o time japonês até o fim de 2024. No entanto, negocia uma saída imediata para poder fechar com o Fluminense. Ainda não se sabe qual será o tempo de contrato do jogador com o clube carioca.



Após uma breve passagem pelo mundo árabe, Clayson chegou ao Japão em 2022. Pelo V-Varen Nagasaki, disputou 25 jogos, marcando quatro gols e dando seis assistências.



Jogador de velocidade, Clayson costuma atuar pelo lado esquerdo. Caso feche com o Tricolor, a tendência é que ele chegue para disputar posição com Keno, titular do setor.