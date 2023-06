Com testes no Flamengo e no Inter, Kauã Elias conta como escolheu o Fluminense: 'Foi Deus'

Joia da base do Fluminense, Kauã Elias chegou a Xerém com 11 anos. Desde então, foram 105 gols em 169 jogos disputados. No entanto, o sucesso poderia ter sido em outro time. Em meio a testes marcados no rival Flamengo e no Internacional, o jovem foi levado por seu avô para o Tricolor. Muito conectado à Igreja, ele acredita que seu destino no clube das Laranjeiras foi obra divina.

"Tínhamos dois testes para fazer além do Fluminense, no Internacional e no Flamengo. Ele (avô) tinha tomado umas duas cervejas no dia, tinha acabado de almoçar e deitou no sofá para dormir. E escutou uma voz falando com ele para me trazer para o Fluminense. Ele não deu muita ideia, mas falou que a voz insistiu. E na terceira vez falou mais forte. Aí ele levantou do sofá, falou com minha avó que tinha que me trazer no Fluminense. Do dia para a noite viemos para cá. Acho que foi Deus mesmo", disse ao "ge".

Kauã Elias também se destacou na seleção brasileira sub-17. No Sul-Americano da categoria em 2023, ele foi o artilheiro do torneio, com cinco gols, junto de seu companheiro de time, Rayan, do Vasco, e do argentino Claudio 'Diablito' Echeverri. Todo esse empenho tem uma inspiração, Ronaldo Fenômeno, o herói do pentacampeonato mundial do Brasil em 2002.

"Eu me inspiro muito nele. Teve muitos títulos, e também pelo futebol que jogava. É sempre bom ver vídeo dele antes dos jogos para tentar reproduzir. É inspiração", contou logo citando algumas de suas semelhanças ao ídolo: 'Acho que a arrancada e os dribles", completou.