Bahia tem interesse e avalia oferta por Keno, do Fluminense

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco, o Fluminense também precisa ficar de olho para não perder suas peças. De acordo com informações do portal "Goal", o Bahia tem interesse na contratação de Keno, de 33 anos.

O atacante foi uma das contratações do Fluminense para a temporada e é titular da equipe de Fernando Diniz. Segundo o site, o clube nordestino admite pagar algo em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,2 milhões) pelo veterano. Esse foi o valor desembolsado pelo Tricolor junto ao Galo para contratá-lo.

Keno viveu um período de lesão nas última semanas e voltou a jogar pelo Fluminense na partida contra o Goiás, no último dia 11. Em 2023, ele entrou em campo em 23 jogos, fez três gols e deu cinco assistências. Sendo importante no título do Carioca.

O Bahia já efeituou duas negociações com o Fluminense esse ano. O clube baiano acertou a contratação do atacante Gabriel Teixeira e do volante Yago Felipe. Nas operação, o Tricolor recebeu no total algo em torno de R$ 20 milhões.